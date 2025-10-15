Marcelo e a resposta a incêndios. "Estamos bastante melhor do que em 2017 mas ainda aquém"

Foto: António Pedro Santos - Lusa

O presidente da República deslocou-se a Vouzela para uma cerimónia de homenagem às vítimas dos incêndios de outubro de 2017. Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que "estamos bastante melhor do que em 2017", a resposta é hoje mais coordenada. Mas salientou que ainda estamos "aquém daquilo que se espera que se possa estar nos próximos anos".