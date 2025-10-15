País
Marcelo e a resposta a incêndios. "Estamos bastante melhor do que em 2017 mas ainda aquém"
Foto: António Pedro Santos - Lusa
O presidente da República deslocou-se a Vouzela para uma cerimónia de homenagem às vítimas dos incêndios de outubro de 2017. Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que "estamos bastante melhor do que em 2017", a resposta é hoje mais coordenada. Mas salientou que ainda estamos "aquém daquilo que se espera que se possa estar nos próximos anos".
"Na área da prevenção, que não havia, as autarquias melhoraram, os bombeiros melhoraram", disse Marcelo, destacando que "a resposta hoje é mais coordenada e prepara-se uma resposta mais coordenada no futuro".No entanto, o presidente da República salienta que "é preciso acelerar o passo para que não se repita 2017".
"Temos de apostar mais nos nossos bombeiros, na Proteção Civil, temos de ter um papel militar maior. Tudo isso tem de se melhorar rapidamente", disse, sublinhando que Portugal precisa de se preparar para um agravamento das condições meteorológicas devido às alterações climáticas.
"De ano para ano estamos a aprender que a resposta é mais difícil, tem de ser mais rápida e a prevenção tem de ser mais forte", advertiu.