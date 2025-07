Marcelo espera ouvir da ministra da Saúde plano para o SNS nos próximos anos

"É fundamental saber como é que se vai organizar, como é que vai funcionar, porque é um Governo de quatro anos e é um planeamento de quatro anos que é importante ouvir da parte do Governo", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta aos jornalistas, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

O chefe de Estado escusou-se a comentar a atuação de Ana Paula Martins e aconselhou a "esperar para ver" o que diz a ministra.

Interrogado se não foi mais exigente com outros ministros da Saúde no passado, contrapôs que manteve "até um apoio público" a anteriores titulares da pasta e apontou como exemplo Adalberto Campos Fernandes.

"Lembro-me, por exemplo, de um ministro socialista, logo no início, que estava perante muitas críticas, muitas, muitas críticas, depois veio a ser substituído, mas eu achei que era importante ver e dar-lhe tempo para ele poder provar se tinha ou não meios para realizar uma determinada política", referiu.

Questionado sobre os problemas na emergência médica, Marcelo Rebelo de Sousa insistiu na mensagem de que "é importante ver o que a senhora ministra diz sobre o que se vai passar nos próximos meses e nos próximos anos".

"É muito importante saber exatamente como é que o SNS vai funcionar, com que meios, com que organização, com que liderança e com que capacidade de resolver esses vários problemas, esses e outros", acrescentou.