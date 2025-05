Marcelo espera que partidos expliquem bases de apoio até às eleições

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas depois de inaugurar a requalificação do Núcleo Museológico do Posto de Comando do Movimento das Forças Armadas (MFA), na Pontinha, no concelho de Odivelas, distrito de Lisboa.

Segundo o chefe de Estado, "os debates, de uma maneira geral, foram úteis e importantes", com "grande audiência" e "apresentação de propostas".

Agora é importante "que as forças políticas expliquem, daqui até às eleições, como é que vão pôr [essas propostas] no terreno, com que base de apoio, para que não haja crises", defendeu.

"Vamos entrar num período formal de campanha eleitoral. E o que se espera é que as forças políticas, que já apresentaram as propostas, digam como é que as vão pôr no terreno, isto é, que condições devem ser preenchidas em termos de praticabilidade daquelas soluções", afirmou.

"Mas vai fazer como? Isto é, com base de apoio?", reforçou.

O Presidente da República manifestou-se confiante de que isso "vai ser esclarecido, naturalmente, daqui até às eleições".