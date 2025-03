Marcelo insiste que "uma justiça rápida é mais justa" e "há muito para fazer"

Foto: Tiago Petinga - EPA

De visita oficial à Eslovénia, Marcelo Rebelo de Sousa, ao ser questionado pelos jornalistas sobre o anúncio de 03 de julho como a data para o início do primeiro julgamento que senta um ex-primeiro-ministro, José Sócrates, no banco dos réus, começou por admitir que lhe estavam a dar "uma notícia", mas lembrou o seu "princípio básico" de não comentar "a justiça nem o seu conteúdo".



"Limito-me a dizer, e já o digo já muito tempo, que uma justiça mais rápida é mais justa. Mas não quero entrar em pormenores em processos específicos, porque isso era uma violação da divisão de poderes", afirmou, perante a insistência dos jornalistas sobre o facto de o julgamento ter lugar mais de uma década após a investigação.



Falando em termos mais gerais, o chefe de Estado comentou que, "no domínio da justiça, há áreas onde a justiça é muito mais rápida", apontando a título de exemplo que "a justiça civil é relativamente rápida e a justiça criminal sem grande envergadura, sem processos muito pesados, é bastante mais rápida do que com megaprocessos", caso da Operação Marquês.