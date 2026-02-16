Marcelo lembra "legado ímpar" na pediatria moderna

"Médico, Professor e fundador da pediatria moderna em Portugal, João Gomes-Pedro deixa um legado ímpar na ciência do cuidar das crianças e das suas famílias", pode ler-se, numa nota publicada na página da Internet da Presidência.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa evoca essa memória, neste momento de luto, deixando uma palavra de antiga amizade e solidariedade para com a família, próximos e comunidade médica", realçou ainda.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, João Gomes-Pedro "não desaparece da medicina nacional, a sua marca permanece na prática quotidiana de milhares de médicos em Portugal".

João Gomes-Pedro morreu hoje aos 86 anos, anunciaram a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) e a Unidade Local de Saúde Santa Maria (ULSSM).

Nascido em 1939, João Gomes-Pedro licenciou-se em Medicina na FMUL em 1964, e, no ano seguinte, ingressou no internato geral do Hospital de Santa Maria, instituição que viria a ser a "sua casa ao longo de mais de cinco décadas de serviço exemplar".

Em 1975, assumiu funções como coordenador da Unidade de Pediatria, tornando-se posteriormente chefe de serviço e, em 1997, diretor do Serviço de Pediatria.

"Na sua Faculdade de sempre, doutorou-se em 1982 e foi nomeado professor catedrático em 1990, destacando-se como pedagogo de referência e inspirando gerações de estudantes e profissionais", adiantaram as instituições em comunicado.

Em 2010, criou em Portugal a Fundação Brazelton Gomes-Pedro que se dedica à formação, divulgação e investigação nesta área, com o objetivo de "fomentar, desenvolver e difundir um novo paradigma de intervenção clínica inspirado num modelo relacional, no pressuposto de que favorecer o vínculo do bebé à sua família tem repercussões significativas ao longo do desenvolvimento".