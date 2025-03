Marcelo na Eslovénia: "Não é uma comunidade muito numerosa, dá para falar um a um"

Foto: Gonçalo Costa Martins - Antena 1

São cerca de uma centena no país, a que se juntam muitos estudantes universitários de Erasmus que estiveram também presentes no encontro.



Foram cerca de 70 pessoas que vieram ao encontro com a comunidade portuguesa, em Liubliana, capital da Eslovénia.



"Como não é uma comunidade muito numerosa, dá para falar um a um", disse o chefe de Estado ao entrar na sala onde decorreu o encontro, dirigindo-se aos estudantes.



Numa geografia mais próxima da Ucrânia, Marcelo Rebelo de Sousa falou também de fronteiras que unem Portugal aos aliados e à Ucrânia.



"As nossas fronteiras são as fronteiras da Ucrânia, da Eslovénia, daqueles países que são nossos aliados", argumentou.



Para todo o continente europeu, "é fundamental" que a paz "não seja um intervalo entre duas guerras", disse depois aos jornalistas, considerando que "um intervalo muito curto é muito pouco duradouro".