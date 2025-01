Foto: José Sena Goulão - Lusa

O presidente da República admite estar preocupado com os Planos do Governo para a RTP. Na cerimónia de entrega dos Prémios Gazeta de Jornalismo, Marcelo Rebelo de Sousa referiu também que ficou por concretizar em 2024 o Plano de Ação para os Media.