Marcelo promulga decreto-lei sobre suplemento remuneratório dos médicos

O decreto-lei em causa estabelece um sistema temporário e excecional de recompensa, que valoriza o trabalho realizado para além do horário normal e de caráter voluntário para o trabalhador. A decisão de Marcelo Rebelo de Sousa foi divulgada no portal da Presidência. O objetivo da medida, que foi aprovada em Conselho de Ministros, é assegurar o funcionamento dos serviços de urgência do SNS.





O chefe de Estado promulgou também um outro decreto-lei, que procede à integração no Conselho Nacional de Saúde das Ordens dos Fisioterapeutas e dos Médicos Veterinários.