Marcelo prossegue visita aos municípios atingidos pelos fogos

RTP20 Out, 2017, 10:04 / atualizado em 20 Out, 2017, 10:22 | País

As deslocações do chefe de Estado não constam da agenda oficial do Presidente da República, mas Marcelo Rebelo de Sousa diz que acha que está “onde deve estar”. O chefe de Estado dedicou o dia de quinta-feira a visitar os locais fustigados pelos incêndios e deverá prolongar a visita pelo fim de semana.



Ontem à noite, numa declaração a partir de Santa Comba Dão, Marcelo Rebelo de Sousa assumiu que ficou “impressionado” com os danos “brutais” provocados pelos incêndios, mas também com a coragem das populações.



“Os danos materiais são brutais, mas os danos humanos são ainda mais brutais”, afirmou o chefe de Estado. Marcelo Rebelo de Sousa disse também ter ficado espantado com a área ardida.O Presidente da República louvou ainda a “capacidade de resistência e de reconstrução” dos portugueses com quem esteve, enfatizando a mobilização imediata das populações.“É uma capacidade ilimitada, própria dos portugueses”, referiu.Marcelo sublinha a solidariedade que presenciou após a tragédia dos incêndios. “Só foi possível aqui, como em todos os municípios, enfrentar o que foi preciso enfrentar, porque a solidariedade foi impressionante, com solidariedade entre municípios”, referiu o Presidente.O chefe de Estado lembrou no entanto que esta solidariedade deve existir “durante o combate ao fogo como depois do combate ao fogo”.“Agora, no refazer da vida, é essencial”, considerou.Ao final da tarde, ainda antes da chegada a Santa Comba Dão, em Tondela, o Presidente da República tinha considerado a ajuda da União Europeia “uma boa noticia” para Portugal, caso esta se confirmasse."Hoje tivemos a notícia, aparentemente boa, que a União Europeia está sensível, que a Comissão Europeia está sensível para esta tragédia. Está sensível a abrir um regime especial”, referiu Marcelo Rebelo de Sousa.O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, anunciou na quarta-feira que o executivo comunitário vai "acionar todos os instrumentos de solidariedade" para com Portugal e Espanha, na sequência dos incêndios.“Isso significa, portanto, uma disponibilidade para entender o que vai ser necessário gastar, para apoiar aqueles que estão a reconstruir estas terras. Isso é uma boa notícia, se se confirmar, mas é evidente que o tempo corre", apontou o Presidente.As deslocações do chefe de Estado aos locais devastados pelos incêndios florestais deverão prolongar-se até domingo. No sábado, Marcelo Rebelo de Sousa faz uma curta visita a Lisboa para a tomada de posse dos novos ministros e secretários de Estado.A tomada de posse está marcada para as 9h00 e antecede o Conselho de Ministros extraordinário, agendado na sequência dos incêndios do passado fim de semana. Os fogos fizeram pelo menos 43 mortos e cerca de 70 feridos em vários pontos do país. Antes, em junho, o grande incêndio de Pedrógão Grande tinha provocado 64 mortos e mais de 250 feridos.