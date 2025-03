Marcelo Rebelo de Sousa inicia visita à Eslovénia

Marcelo visita a Eslovénia a convite da sua homóloga eslovena, Nataša Pirc Musar, quatro dias depois de ter anunciado a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições legislativas antecipadas para 18 de maio, na sequência da crise política que levou à demissão do Governo PSD/CDS-PP, e que o levou a cancelar uma visita à Estónia prevista para a semana passada.



Naquela que é a sua segunda visita oficial à Eslovénia, depois daquela realizada em 2021 – ano em que os dois países assumiram a presidência semestral rotativa do Conselho da União Europeia -, Marcelo chegará a Ljubljana hoje à tarde, tendo prevista uma receção à comunidade portuguesa neste país, uma das ex-repúblicas da antiga Jugoslávia.



Na terça-feira, o Presidente da República será recebido pela Presidente da Eslovénia no Palácio Presidencial, em Ljubljana, estando agendada uma conferência de imprensa conjunta dos dois chefes de Estado, após a assinatura de um memorando de entendimento na área do turismo.



Ainda na terça, Marcelo participa num almoço de trabalho oferecido pelo primeiro-ministro da Eslovénia, Robert Golob, e encontra-se com o vice-presidente da Assembleia Nacional, Danijel Krivec.



Realiza ainda uma visita ao "hub" de biotecnologia do Instituto Nacional de Biologia, participa no Fórum Económico Portugal-Eslovénia, e termina o dia com um jantar oferecido por Nataša Pirc Musar.



No último dia desta visita oficial, na quarta-feira, Marcelo desloca-se à localidade costeira de Piran, onde participa, juntamente com a Presidente eslovena, numa conversa com alunos da Universidade Euro-Mediterrânica (EMUNI), e tem um almoço de despedida com Musar depois de um passeio pelo centro histórico, após o que regressa a Portugal, no dia em que o parlamento é dissolvido.