Marcelo recebe Rei de Espanha e Presidente de Itália

os três Chefes de Estado participarão na 18.ª cimeira Cotec Europa, “onde empresas, académicos e decisores políticos de Portugal, Espanha e Itália discutirão o futuro da competitividade europeia, entre os quais o professor Mario Draghi”, lê-se na mesms nota.



Os encontros Cotec Europa realizam-se anualmente em Espanha, Itália e Portugal, de forma rotativa, juntando membros das associações empresariais Cotec de cada país.



O encontro de Coimbra acontecerá na última semana de campanha oficial para as eleições legislativas antecipadas de 18 de maio.



Marcelo Rebelo de Sousa tem participado regularmente nestes encontros com os chefes de Estado de Espanha e de Itália, mas cancelou a sua participação no último, em setembro do ano passado, em Las Palmas, devido aos incêndios em Portugal.





De acordo com uma nota informativa da Universidade de Coimbra,desta instituição de ensino superior, a mais antiga de Portugal.A receção aos homenageados está prevista para as 17h10 e a cerimónia solene para as 18h00, com discursos dos dois doutorandos, elogios dos professores catedráticos Rui de Figueiredo Marcos e Raquel Freire e uma intervenção final do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.Felipe VI irá receber esta distinção 36 anos depois do seu pai, Juan Carlos I, que foi agraciado com o título de doutor honoris causa pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em maio de 1989.