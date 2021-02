Marcelo renova estado de emergência com avisos

No projeto de decreto enviado pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, para a Assembleia da República, na quarta-feira à noite, lê-se que "".Esta possibilidade foi acrescentada no parte do diploma sobre as restrições ao exercício da iniciativa privada, social e cooperativa.No capítulo dos direitos dos trabalhadores,Relativamente à, foi adotada uma denominação mais completa - "direitos de emigrar ou de sair do território nacional e de regressar, e circulação internacional" - eNeste ponto do diploma que o parlamento irá debater e votar na quinta-feira, o Presidente da República propõe que o Governo possa "estabelecer regras diferenciadas para certas categorias de cidadãos, designadamente por razões profissionais ou de ensino, como os estudantes Erasmus".Continua a ressalvar-se que

Onze diplomas

Este é o 11.º diploma do estado de emergência que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, submete ao parlamento no atual contexto de pandemia de covid-19, prolongando este quadro legal até 1 de março., e foi aprovado no Parlamento com votos favoráveis de PS, PSD, CDS-PP e PAN, abstenção do BE e votos contra de PCP, PEV, Chega e Iniciativa Liberal.Nos termos da Constituição, cabe ao Presidente da República decretar o estado de emergência, por um período máximo de quinze dias, sem prejuízo de eventuais renovações, mas para isso tem de ouvir o Governo e de ter autorização do parlamento.Os estabelecimentos de ensino foram entretanto encerrados, com efeitos a partir de 22 de janeiro, primeiro com uma interrupção letiva por duas semanas, e depois com aulas em regime à distância, desta a última segunda-feira.