Marcelo vê Jornadas Mundiais da Juventude como exemplo de mobilização

Foto: António Pedro Santos - Lusa

O presidente da República entende que as Jornadas Mundiais da Juventude podem ser um bom exemplo de mobilização nacional e de afirmação internacional de Portugal no mundo.

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu, na tarde de quarta-feira, os cumprimento do corpo diplomático português.



No Palácio da Ajuda, antes de partir para Roma para o funeral de Bento XVI, o chefe de Estado lembrou que Portugal terá oportunidade de acolher líderes religiosos e políticos dos quatro cantos do mundo, em agosto, e que poucos são os países que atualmente o conseguem fazer.