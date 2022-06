"Marcha azul pelo clima" em Lisboa

Com o mote “”, a marcha agendada para as 18h00 vai pintar com manifestantes vestidos de azul a zona do Parque das Nações, onde decorre até sexta-feira a Conferência dos Oceanos da ONU 2022.Num manifesto conjunto, as organizações sublinham, defendendo também a concretização de um tratado vinculativo da ONU sobre combate à poluição com plástico e a adoção de um Tratado do Alto Mar.





A Conferência dos Oceanos da ONU de Lisboa prossegue esta quarta-feira, ao terceiro dia, com a referida marcha pelo clima como ação paralela, a partilha de soluções para a poluição marinha e com o surf como "embaixador" da preservação dos mares.



A cimeira, coorganizada por Portugal e Quénia, termina na sexta-feira e visa impulsionar a ação dos países para a proteção dos oceanos.



O programa do terceiro dia de trabalhos inclui, além das regulares sessões plenárias e de debate, uma iniciativa com a participação do surfista norte-americano Garrett McNamara que visa destacar o papel do surf na salvaguarda dos oceanos.



No evento será apresentado um projeto que pretende incentivar a indústria do surf a utilizar pranchas feitas de materiais "amigos" do ambiente até aos Jogos Olímpicos de 2028.



Em outros eventos serão partilhadas soluções relativas à poluição marinha e à gestão sustentável dos oceanos e soluções para promover a pesca sustentável e reforçar a aplicação de instrumentos internacionais para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada.