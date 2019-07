Marcha Lenta IC2. Utentes protestam pelo estado perigoso da estrada

O protesto saiu de Alcobaça e termina na rotunda de acesso à A1, na Azambuja.



Os utentes exigem uma intervenção na via que consideram representar perigo perante o estado inaceitável em que se encontra, e denunciam que as más condições da via já provocaram vários acidentes.



A empresa Infraestruturas de Portugal já garantiu que vai fazer intervenções pontuais imediatas e revelou que este ano será lançado o concurso público da empreitada que beneficiará o troço do IC2 entre os concelhos de Rio Maior e Alcobaça.



José Belo, da organização do protesto, diz que os utentes do IC2 já estão à espera das obras há vários anos.