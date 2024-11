No Porto, dezenas de pessoas também marcharam esta segunda-feira, a pedir o fim de toda a violência contra as mulheres.

Da Praça da Batalha até ao Mercado do Bolhão, ouviram-se apelos ao respeito pelos direitos das mulheres.



A UMAR foi uma das organizações que marcou presença na manifestação do Porto.



Quem participou na marcha quis lembrar as 25 mulheres assassinadas em contexto de violência, em Portugal, desde o início do ano.