"Mare Nostrum". Um morto e dois detidos em operação internacional ao largo de Faro





(Com Lusa)

A Polícia Judiciária apreendeu este domingo mais de três toneladas de cocaína proveniente da América Latina, além de outros instrumentos utilizados no seu transporte. A droga foi encontrada no interior de uma embarcação de alta velocidade, a cerca de 80 milhas náuticas a sul de Faro.No decorrer da operação, a embarcação das autoridades colidiu com a embarcação em fuga, ferindo um dos suspeitos, que acabou por morrer, anunciou a PJ esta segunda-feira.Os dois detidos são de nacionalidade estrangeira e serão presentes a primeiro interrogatório no Campus de Justiça de Lisboa, anunciou o responsável em conferência de imprensa.A operação permitiu o desmantelamento de uma rede criminosa “dedicado à introdução de grandes quantidades de droga no continente europeu”, havia já anunciado a polícia judiciária em comunicado.A investigação decorreu no quadro do Centro de Análise e Operações Marítimas - Narcóticos (MAOC-N), em articulação com a Marinha Portuguesa, a Polícia Marítima, a Guardia Civil de Espanha e as autoridades italianas.