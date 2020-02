Marega alvo de cânticos racistas em Guimarães. Atos já condenados

Numa altura em os “dragões” venciam por 2-1, o jogador maliano saiu do relvado, enquanto os colegas o tentavam demover. Mas Marega estava irredutível na decisão, apontando para as bancadas e virando o polegar para o solo.Sérgio Conceição falou com o jogador, já fora das quatro linhas, e logo de seguida ordenou a substituição.O jogo esteve parado cerca cinco minutos e nas bancadas só se ouviam insultos para o jogador portista que marcou o segundo golo dos “dragões” e que jogou no Vitória de Guimarães.Uma situação deplorável considerou o treinador dos azuis e brancos, Sérgio Conceição.O Vitória de Guimarães prometeu averiguar a origem dos insultos racistas de que o futebolista foi alvo. O clube minhoto assegura que agirá com firmeza em cooperação plena com as entidades judiciais competentes, assim se pode ler numa nota publicada no sitio oficial dos vimaranensesna Internet.Depois do que se passou em campo o presidente do Vitória de Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, esclareceu que o clube não se revê nos cânticos racistas.O Governo também já se pronunciou. Inaceitável disse o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo.Aquele membro do Governo, em declarações à agência Lusa, disse que os responsáveis vão ser punidos.





O primeiro-ministro manifestou "total solidariedade" com o "grande cidadão" e jogador do FC Porto Marega, que no domingo foi vítima de insultos racistas, e salientou que todos os atos de racismo são crime e intoleráveis.



"Todos e quaisquer atos de racismo são crime e intoleráveis. Nenhum ser humano deve ser sujeito a esta humilhação. Ninguém pode ficar indiferente. Condeno todos e quaisquer atos de racismo, em quaisquer circunstâncias", escreveu António Costa na sua conta pessoal na rede social "Twitter".





O presidente da Federação Portuguesa de Futebol; Fernando Gomes, também reagiu ao caso para dizer que os atos praticados são graves, condenáveis e têm que ser severamente punidos.Também a liga portuguesa de futebol lamentou o que aconteceu em Guimarães e considerou que os atos de racismo "envergonham o futebol e a dignidade humana", defendendo a punição destes atos.O presidente do organismo, Pedro Proença, em declarações à agência Lusa, diz que a questão do racismo está incluída no combate que a liga está a fazer à violência no desporto.O presidente da liga fez também questão de diferenciar a grandeza da instituição Vitória Sport Clube que não deve ser confundida com as atitudes de alguns adeptos que não têm lugar no futebol e no desporto.O Sporting Clube de Portugal já se mostrou solidário com Marega. O clube lisboeta manifesta solidariedade com o jogador do FC Porto e “repudia qualquer ato de racismo e preconceito social"assim se pode ler num comunicado do sportingTambém o Benfica disse estar "sempre contra o racismo", em todos os momentos em que ele se revele.





Reações externas







A notícia também teve lugar na imprensa de vários países.O jornal espanhol “Marca” escreve: “Vergonha em Portugal: Marega deixa o campo por insultos racistas”Em França, o L’Équipe refere: “Em Guimarães, Moussa Marega (Porto) deixou o campo por causa de gritos racistas”.E na Alemanha o jornal Der Spiegel, da conta de que “Marega foi substituído em campo por alegados insultos racistas”.