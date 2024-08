Vêm aí dias difíceis para as grávidas na margem sul do Tejo. Três hospitais vão fechar as urgências de obstetrícia: Garcia de Orta, em Setúbal e no Barreiro. A informação consta do plano das urgências, disponível para consulta no portal do Serviço Nacional de Saúde. Os utentes estão preocupados.