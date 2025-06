Antena 1

Se já era previsível a substituição de Margarida Blasco, o mesmo não se pode dizer da saída de Maria Lúcia Amaral da Provedoria de Justiça para uma das pastas com maior exigência e peso político.



Há oito anos no cargo, a constitucionalista colocou, várias vezes, o dedo na ferida em matérias que se prepara agora para tutelar.



Maria Lúcia Amaral era Provedora de Justiça desde 2017, por indicação do PSD, com o acordo do PS.