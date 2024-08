Maria Luís Albuquerque pede que se apoiem os candidatos de Portugal às instituições europeias e deixa crítica

Maria Luís Albuquerque pede que se apoiem os candidatos de Portugal às instituições europeias e acusa o anterior Governo do PS de não lhe ter dado apoio político para um cargo europeu a que concorreu em 2021. Foi esta noite, na universidade de verão do PSD, que falou pela primeira vez desde que foi nomeada pelo atual Governo para comissária europeia. A ex-ministra diz que conta com a experiência que teve como ministra das Finanças para ultrapassar os desafios difíceis que a União Europeia tem.