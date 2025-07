Mariana Leitão pede que partido deixe "disputas internas" e se vire para fora

"Esta convenção marca o início de uma nova etapa. Uma etapa em que deixamos as nossas disputas internas e viramos toda a nossa força para fora. Porque os nossos adversários não estão aqui, estão no regime instalado", afirmou Mariana Leitão, no seu primeiro discurso após ter sido anunciada como nova líder da IL.

A nova líder da IL frisou que os adversários dos liberais "estão na máquina que eterniza a estagnação, na cultura do conformismo, no autoritarismo tímido que infantiliza os cidadãos e em todos os que vivem da dependência alheia e temem a liberdade".

"Portugal não vai mudar com remendos. Não vai crescer com mais programas públicos, subsídios temporários ou promessas de boas intenções. O país só mudará quando tivermos a coragem de fazer o que é estrutural: reformar profundamente o Estado e libertar o mercado de trabalho", disse.