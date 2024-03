Mariana Mortágua garante que BE será "uma oposição determinante"

Foto: António Cotrim - Lusa

Na audiência desta sexta-feira, 15 de março, com o presidente da República a líder bloquista manifestou uma enorme preocupação com os resultados eleitorais e o crescimento da extrema-direita. Mariana Mortágua considerou que os resultados da noite eleitoral, de 10 de março, não se deverão alterar com a contagem dos votos dos emigrantes e perante um cenário de governação à direita garante que o Bloco de Esquerda será uma oposição determinante.