Mariana Mortágua regressa ao parlamento na próxima semana

De acordo com a mesma fonte, Mariana Mortágua apenas pode regressar ao parlamento a partir do próximo dia 23 por ter invocado a categoria do Estatuto dos Deputados relacionada com "motivos ponderosos de natureza familiar, pessoal, profissional ou académica", que estabelece que esta substituição "não pode ocorrer por período inferior a 30 dias".

No passado dia 22 de setembro, Mariana Mortágua pediu a suspensão do seu mandato por 30 dias e desde então foi substituída pela dirigente do BE Andreia Galvão.

Este pedido surgiu numa altura em que Mariana Mortágua já integrava uma flotilha internacional que pretendia levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza, algo que acabou que por não acontecer, tendo sido detida pelas autoridades israelitas, juntamente com mais três portugueses.

Na altura, a líder do BE realçou que quando aceitou integrar a missão humanitária esperava que ela terminasse mais cedo mas "após ponderação e considerando a imprevisibilidade das condições para a navegação" solicitou a sua substituição temporária no parlamento, para que o partido estivesse representado nos debates em plenário.

Mariana Mortágua também esteve ausente da campanha eleitoral para as autárquicas durante a primeira semana, altura em que foi substituída por dirigentes do BE como Marisa Matias, Fabian Figueiredo ou Joana Mortágua.

Regressou ao país no passado dia 05 e dois dias depois entrou na campanha.

Nas eleições legislativas de 18 de maio, o BE elegeu apenas Mariana Mortágua como deputada única.