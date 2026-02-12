Marinha em prontidão para apoiar população em zonas com risco de cheias

"O dispositivo da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional (AMN) continua empenhado em prestar apoio à população afetada pelo agravamento das condições meteorológicas e pelas cheias que atingiram diversas regiões do território nacional, devido à passagem das depressões em Portugal Continental", sublinharam, em comunicado.

Estas forças destacaram que têm neste momento empenhados cerca de 549 militares, militarizados e elementos da Polícia Marítima, 69 viaturas, 56 embarcações, cinco geradores e 17 drones, a que acresce um helicóptero em prontidão.

Marinha e AMN referiram que o dispositivo foi reforçado na quarta-feira em Montemor-o-Velho, com duas Lanchas Anfíbias de Reabastecimento e Carga (LARC).

Segundo a mesma nota, 16 botes estão prontos para atuar no rio Mondego, posicionados em Montemor-o-Velho, Coimbra e Soure.

Além destes meios, quatro botes estão posicionados para atuar no rio Lis, em Leiria, oito botes no rio Tejo, posicionados em Tancos, dez botes para o rio Sorraia, posicionados em Coruche e em Benavente, oito botes para atuar no rio Sado, em Alcácer do Sal e um bote para atuar no rio Arade, em Portimão.

"Até ao momento, os elementos pertencentes à Marinha e à AMN, em coordenação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), percorreram mais de 7000 quilómetros em ações de reconhecimento", pode ler-se na nota de imprensa.

Entre as ações realizadas está o resgate de 273 pessoas através de embarcações, a remoção de 400 toneladas de detritos fluviais, o reconhecimento de mais de 210 quilómetros de infraestruturas elétricas através de sistemas aéreos não tripulados, a reparação e apoio a mais de 240 infraestruturas habitacionais e de serviços públicos, 170 ações de apoio a equipamentos de produção de energia ou o auxílio a 105 animais.

"De destacar o grande impacto na população de diversas ações executadas pelas equipas da Marinha que contribuíram para a recuperação de infraestruturas e sistemas que apoiam milhares de habitantes, bem como o transporte diário de pessoas que não têm como se deslocar", frisaram ainda Marinha e AMN.