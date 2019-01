Marinha exonera oficiais por envolvimento em praxes polémicas

A Marinha garante que as exonerações são um processo administrativo interno normal.



A denúncia anónima chegou à Marinha através de um post na rede social facebook no dia 9 de dezembro de 2018.



No dia a seguir, foi aberto um processo interno para averiguar alegadas praxes polémicas na Escola Naval.



O caso, diz o Diário de Notícias está na base da exoneração de dois comandantes da Escola Naval.



As denúncias de praxes polémicas foram feitas por pais de cadetes da Escola Naval. Queixaram-se ao DN de práticas alegadamente ordenadas pelos colegas mais velhos e que incluiriam colocar sacos na cabeça dos alunos do 1º ano, deixá-los horas dentro de tanques com água e tortura através da privação do sono.



Contactado pela RTP, o Ministério da Defesa não quis comentar o caso.