Marinha Grande pede voluntários para trabalho de limpeza

Nas redes sociais, a autarquia explicou que a depressão Kristin "causou danos significativos na Marinha Grande, afetando espaços públicos, infraestruturas e a vida de muitas pessoas", pelo que o concelho precisa de pessoas disponíveis para limpeza de ruas e espaços públicos, apoio logístico e para outras tarefas essenciais no terreno.

A concentração dos voluntários é nos estaleiros municipais, junto ao Parque da Cerca, e outras informações podem ser pedidas para o número de telefone 244573300.

A autarquia adiantou que se as pessoas têm "disponibilidade, vontade de ajudar e espírito solidário", a ajuda "faz mesmo a diferença".

"Perante os elevados danos provocados pela depressão Kristin no concelho da Marinha Grande, quero apelar ao forte espírito solidário que sempre caracterizou a nossa comunidade", afirmou o presidente da Câmara, Paulo Vicente.

Salientando que "a dimensão desta ocorrência exige uma resposta coletiva", Paulo Vicente salientou que, "além do trabalho incansável dos serviços municipais, da Proteção Civil, dos bombeiros e de todas as entidades envolvidas, o contributo dos cidadãos é, neste momento, fundamental para acelerar as ações de limpeza, organização e recuperação das zonas afetadas".

"É neste contexto que lançamos um apelo ao voluntariado, convidando todos os que tenham disponibilidade e vontade de ajudar a juntarem-se a este esforço comum", adiantou.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.