Marinha Grande realoja 75 pessoas nas instalações do Sport Império Marinhense

Em comunicado enviado à agência Lusa, esta autarquia do distrito de Leiria informou que está a garantir refeições aos desalojados, bem como aos operacionais que estão a trabalhar nas ações de limpeza e aos voluntários.

"A Câmara Municipal colocou hoje em funcionamento a cantina social, na Catina da Embra (junto à escola Básica João Beare), que está a fornecer refeições a famílias carenciadas, das 12:00 às 14:00 e das 18:00 às 20:00", acrescentou.

Num novo ponto de situação sobre a resposta à emergência no concelho da Marinha Grande, a autarquia indicou que continua a desenvolver uma resposta articulada aos impactos verificados, com "um forte apoio por parte de diversas entidades e voluntários".

Desde hoje encontram-se no terreno quatro equipas especializadas de avaliação de risco do edificado, provenientes da Proteção Civil de Matosinhos, Lisboa e do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa.

"Estas equipas possuem formação específica para intervir em situações de derrocadas e outros riscos estruturais, estando a avaliar quais os edifícios que podem manter-se em funcionamento, com especial incidência nas escolas, tendo em conta as condições estruturais, estando a ser analisadas centenas de situações em todo o concelho", referiu.

Em paralelo, o município está a desenvolver ações prioritárias para garantir condições básicas nos lares e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) identificados pela Segurança Social, nomeadamente o abastecimento de água, desobstrução de acessos, fornecimento de roupa de cama e atoalhados lavados e disponibilização de refeições quentes.

"Já foram instalados geradores, sendo ainda necessária a obtenção de mais equipamentos deste tipo", indicou.

No âmbito do reforço de meios, encontram-se no concelho da Marinha Grande os Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, tendo já prestado apoio anteriormente os corpos de bombeiros de Almeirim e Santarém.

Segundo a Câmara da Marinha Grande, os serviços municipais estão também a trabalhar na reposição do abastecimento de água à população, no entanto, têm-se deparado com constrangimentos nas operações que têm tornado "mais moroso este processo".

"A E-Redes está a trabalhar em articulação com o município para a reposição do fornecimento de energia elétrica, com especial enfoque para as zonas onde estão localizados lares e IPSS, não sendo possível prever a data para a normalização da situação", evidenciou.

Já no setor da saúde, o Centro de Saúde mantém, durante o fim de semana, o Serviço de Atendimento Complementar (SAC) nas instalações do antigo Serviço de Atendimento Permanente.

Segundo a autarquia da Marinha Grande, a população pode recolher bens essenciais no Pavilhão Nery Capucho, das 09:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00.

A população pode ainda deixar ou recolher materiais de recuperação no Estaleiro Municipal (Rua do Matadouro), das 09:00 às 18:00.

Em Vieira de Leiria, o maior constrangimento "continua a ser a ausência de energia e rede móvel" e na Praia da Vieira ainda não foi garantido o abastecimento de água.

A recolha de alimentos, água potável e outros bens essenciais decorre na Junta de Freguesia da Vieira de Leiria, das 09:00 às 12:30 e das 14:00 às 17:30, e no Mercado da Vieira está igualmente disponível material de construção, no mesmo horário.

O Município da Marinha Grande disponibilizou também uma conta bancária destinada à angariação de donativos, para apoio às ações em curso, com o IBAN: PT50 0007 0000 0066 7532 1762 3.

Os donativos efetuados deverão ser identificados com o respetivo comprovativo de transferência, enviado por e-mail para donativos@cm-mgrande.pt, indicando o nome do doador e o NIF, para efeitos de registo e agradecimento por parte do município.