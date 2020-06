Mário Centeno nunca escondeu ambição de ser governador do Banco de Portugal

Na última entrevista enquanto ministro logo depois de deixar o Governo, Mário Centeno não escondia a ambição de ser Governador do Banco de Portugal. E garantiu que não via qualquer incompatibilidade no facto de ter transitar de ministro das finanças para o cargo de governador do Banco de Portugal.