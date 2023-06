Mário Centeno ouvido na comissão de inquérito à TAP

O atual governador do Banco de Portugal saiu do Governo antes da polémica indemnização de 500.000 euros paga à ex-administradora Alexandra Reis, que deu origem a esta comissão de inquérito, mas era ainda ministro durante uma parte do período em que os trabalhos incidem (2020-2022), mas ao qual não se cingem.O antigo responsável das Finanças tutelava a TAP, juntamente com o Ministério das Infraestruturas, quando a companhia aérea entrou em dificuldades na sequência da pandemia de covid-19 e o Governo decidiu intervir com um auxílio de emergência, com o aval da Comissão Europeia.O auxílio fixou-se em 3.200 milhões de euros e foi acompanhado por plano de reestruturação que envolveu despedimentos e cortes salariais a todos os trabalhadores da companhia aérea, que ainda estão a ser aplicados, mas nessa altura Mário Centeno já não estava no Governo.