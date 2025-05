Mário Nogueira deixa Fenprof com "balanço muito positivo" do sindicalismo na Educação

Foto: Paulo Domingos Lourenço - RTP

Ao longo de 18 anos à frente da estrutura sindical, Mário Nogueira trabalhou com vários governos e admitiu que "nunca houve facilidades" em nenhuma legislatura.



, afirmou Mário Nogueira, que acrescentou que a Fenprof tem 50 mil associados, "o que é uma grande taxa de sindicalização no setor"., assim como nas "iniciativas e nas ações".Entrevistado no, Mário Nogueira admitiu que o principal motivo para se manter como secretário-geral mais um mandato foi o setor estar "à beira de uma grande conquista para os professores, que era a recuperação do tempo de serviço".Com a realização de várias manifestações e greves distritais ao longo de 2023, houveEsta conquista para os profissionais de Educação trouxe um "novo fôlego" para a Fenprof, porque se, considerou.Apesar de estar a terminar o mandato, o ainda secretário-geral anunciou que a Fenprof vai entregar ao próximo Ministério da Educação "uma proposta de revisão do Estatuto de Carreira de Docente", o que frisou como "importantíssimo para ver se os jovens que querem ser professores e se os professores jovens voltam" para a docência., explicou.Na perspetiva de Mário Nogueira,De saída do cargo de dirigente da Fenprof, Mário Nogueira garante que continuará a "acompanhar" o trabalho sindical.