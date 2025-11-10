País
Marques Mendes acusa Gouveia e Melo de dizer disparates e de precipitações polémicas
O momento da decisão de Gouveia e Melo avançar para Belém está a causar polémica. Outro candidato, Marques Mendes, entrou no debate e acusou o adversário de dizer disparates e entrar em contradições.
A candidatura do almirante afirma que a decisão nada teve a ver com a tentativa de Marcelo Rebelo de Sousa de travar o antigo chefe do Estado-Maior da Armada.
Não se revê, por isso, numa notícia da agência Lusa, que entretanto manteve a informação.
Outro candidato, Marques Mendes, entrou no debate e acusou o adversário de dizer disparates e entrar em contradições. "O almirante Gouveia Melo, sempre que fala, tem uma certa tendência para três coisas: ou para dizer alguns disparates, ou para entrar em contradições, ou para gerar precipitações e polémicas", afirmou Luis Marques Mendes, considerando que "estes predicados não são bons para quem quer ser Presidente da República".
Toda a polémica aqui contada pela jornalista da Antena 1 Ana Isabel Costa.
A polémica com Henrique Gouveia e Melo a marcar a pré-campanha das presidenciais.
