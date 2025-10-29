Marques Mendes anuncia apoio do dirigente do CDS-PP Luís Queiró

"Luís Queiró, presidente do Conselho Nacional do CDS, declarou-me o seu apoio e aceitou integrar a Comissão de Honra da minha candidatura", afirma Marques Mendes numa nota enviada às redações.

Marques Mendes acrescenta que Luís Queiró, "além de uma pessoa de carácter e de um político inteligente e competente", foi líder parlamentar do CDS quando ele próprio exerceu a mesma função no PSD, período em que Marcelo Rebelo de Sousa liderava os sociais-democratas.

"Aí tivemos várias iniciativas em comum em prol do país. Por tudo isto, fico muito grato e sensibilizado com o apoio de Luís Queiró", escreve ainda o candidato a Presidente da República.

O CDS-PP vai decidir na próxima semana o apoio a um dos candidatos presidenciais que já se apresentaram, anunciou hoje o líder do partido, Nuno Melo, revelando que Paulo Portas não vai entrar na corrida a Belém.

Em declarações aos jornalistas na sede nacional do partido, em Lisboa, Nuno Melo disse que o antigo líder, Paulo Portas, não vai ser candidato a Presidente da República nas eleições presidenciais do início do próximo ano.

"O doutor Paulo Portas não será candidato nestas eleições presidenciais. Até este momento tivemos o doutor Paulo Portas como possibilidade, mas agora está esclarecido que não será candidato nestas eleições presidenciais", afirmou.