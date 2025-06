Marques Mendes apresenta comissão de honra com Leonor Beleza, Moedas e Alice Vieira

De acordo com fonte oficial da candidatura de Marques Mendes, a apresentação, que vai decorrer na UACS - União de Associações do Comércio e Serviços, pelas 21:00, contará com a presença de "vários independentes" e personalidades ligadas a diferentes áreas políticas, além do PSD, partido que já formalizou o apoio ao ex-líder e conselheiro de Estado.

Antes de Luís Marques Mendes, estão previstas intervenções de quatro oradores: Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimaud e conselheira de Estado, que preside à comissão de honra da candidatura, Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa e dirigente social-democrata, Alice Vieira, escritora, e João Perestrello, presidente da SEDES Jovem.

A organização conta com a presença de cerca de 400 pessoas.

O evento decorre dias depois de o também candidato presidencial almirante Henrique Gouveia e Melo ter apresentado publicamente a sua candidatura, na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa, e anunciado, no Porto, no sábado, que o ex-líder do PSD Rui Rio será o seu mandatário nacional.

Nessa ocasião, Henrique Gouveia e Melo atacou a "reação corporativa e profundamente antidemocrática" à sua candidatura de quem acha que a política é "um clube fechado".

No domingo, o diretor da campanha presidencial de Luís Marques Mendes, Duarte Marques, acusou Rui Rio de apoiar Gouveia e Melo para Belém como uma "oportunidade para fazer a sua pequena vingança" e não pelo interesse nacional.

"Não foi o interesse nacional que colocou Rui Rio a apoiar Gouveia e Melo mas sim uma ideia de vingança. Rio não lida bem com as críticas. E nunca lidou bem com a independência de Luís Marques Mendes como comentador. Assim, aproveitou esta oportunidade para fazer a sua pequena vingança", criticou o também antigo deputado do PSD Duarte Marques, numa publicação na rede social X.

Francisco Pinto Balsemão, histórico fundador do PSD e antigo primeiro-ministro, será o presidente da comissão política de Luís Marques Mendes, como adiantou na semana passada o semanário Expresso.

Luís Marques Mendes apresentou a sua candidatura presidencial em fevereiro, em Fafe, distrito de Braga.