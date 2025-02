Marques Mendes. Do homem "da ética" ao candidato da "terceira divisão" contra Gouveia e Melo

RTP

Paula Teixeira da Cruz, antiga ministra da Justiça, aponta à veia “fortemente ética” de Marques Mendes, que “até lhe chegou a custar a liderança no PSD”. À Antena 1, elogia o futuro candidato presidencial e acredita que Marques Mendes tem um “perfil presidenciável”.



Apesar de tudo indicar que será o candidato apoiado pelo PSD, Marques Mendes não agrada a todos no espaço político dos social-democratas. Exemplo disso é Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, que, não apontando críticas directas a Marques Mendes, considera que o Almirante Gouveia e Melo é o mais bem posicionado na corrida. “Vai jogar com jogadores da terceira divisão”, afirma em declarações à Antena 1, ao mesmo tempo que considera que o PSD se “precipitou” no processo.



Dois lados sobre a candidatura de Marques Mendes para escutar na rádio pública, que é formalmente apresentada esta quinta-feira, às 18h00, em Fafe, distrito de Braga. A iniciativa não contará com figuras do PSD, apenas amigos próximos e família, e não estão previstas perguntas da comunicação social.