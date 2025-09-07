Marques Mendes quer apuramento de responsabilidades: "a culpa não pode morrer solteira"

por Antena 1

Foto: Miguel A. Lopes - EPA

O candidato presidencial Luís Marques Mendes considerou hoje que devem ser apuradas todas as responsabilidades do acidente com o elevador da Glória, mas considerou precipitado falar em demissões, e destacou a "atitude responsável" do PS.

"Nós não podemos pôr o carro à frente dos bois. Responsabilidades, apurá-las todas, as técnicas e as políticas, mas fazê-lo com o rigor que as coisas exigem. Ainda ninguém sabe exatamente porque é que aconteceu aquele acidente gravíssimo, aquela tragédia. Vamos esperar e depois assumir responsabilidades", afirmou, quando questionado se os responsáveis políticos se devem demitir.

O antigo líder do PSD falava aos jornalistas em Peniche (distrito de Leiria), à margem de uma intervenção da iniciativa Campus da Liberdade 2025, organizada pelo Instituto +Liberdade.

O candidato às eleições presidenciais do início do próximo ano defendeu que "a culpa não pode morrer solteira" e "não pode impor-se uma ideia de impunidade".
