Marta Massada (PSD/CDS-PP/IL) eleita presidente da Assembleia Municipal do Porto

Marta Massada, a primeira da lista de Pedro Duarte à AM do Porto, é a primeira mulher a ser eleita presidente deste órgão autárquico.

Gonçalo Mayan Gonçalves, da coligação do PSD/CDS-PP/IL, foi eleito primeiro secretário também com 26 votos a favor, um voto em branco e 18 votos em Maria da Graça Vaz, da lista apresentada pelo PS.

Já o segundo secretário da AM será Teresa Maria Vilas Boas Figueiredo (PSD/CDS-PP/IL), tendo sido eleita com 28 votos a favor, um voto em branco e 16 votos em Carolina Macedo dos Santos (PS).

Apenas a coligação PSD/CDS-PP/IL e o PS apresentaram candidatos a estes três cargos.

Susana Constante Pereira, eleita única pelo Bloco de Esquerda, não esteve presente na votação.

Marta Massada é médica ortopedista e porta-voz do grupo de independentes do Porto que apoiou a candidatura de Pedro Duarte.