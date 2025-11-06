Marta Massada (PSD/CDS-PP/IL) eleita presidente da Assembleia Municipal do Porto
Marta Massada (PSD/CDS-PP/IL) foi hoje eleita presidente da Assembleia Municipal (AM) do Porto, com 26 votos a favor, um voto em branco e 18 votos em Pedro Braga de Carvalho, da lista apresentada pelo PS.
Marta Massada, a primeira da lista de Pedro Duarte à AM do Porto, é a primeira mulher a ser eleita presidente deste órgão autárquico.
Gonçalo Mayan Gonçalves, da coligação do PSD/CDS-PP/IL, foi eleito primeiro secretário também com 26 votos a favor, um voto em branco e 18 votos em Maria da Graça Vaz, da lista apresentada pelo PS.
Já o segundo secretário da AM será Teresa Maria Vilas Boas Figueiredo (PSD/CDS-PP/IL), tendo sido eleita com 28 votos a favor, um voto em branco e 16 votos em Carolina Macedo dos Santos (PS).
Apenas a coligação PSD/CDS-PP/IL e o PS apresentaram candidatos a estes três cargos.
Susana Constante Pereira, eleita única pelo Bloco de Esquerda, não esteve presente na votação.
Marta Massada é médica ortopedista e porta-voz do grupo de independentes do Porto que apoiou a candidatura de Pedro Duarte.