Marta Paço nasceu cega e é um exemplo na luta pela inclusão. A jovem de Viana do Castelo, tetra campeã mundial de surf adaptado, estuda na Universidade Nova, em Lisboa.

Há seis meses que tem um cão-guia que a ajuda a viver com mais segurança, mas que também complica o acesso a alojamento e plataformas de transporte.



