Marta Temido apresenta demissão. PM aceita e "respeita a decisão" da ministra da Saúde

Poucos minutos antes, um outro comunicado do gabinete da ministra da Saúde dava conta que Marta Temido "apresentou hoje a sua demissão ao primeiro-ministro por entender que deixou de ter condições para se manter no cargo".







De seguida, o comunicado do primeiro-ministro "respeita a sua decisão" e "agradece todo o trabalho desenvolvido pela Dra. Marta Temido, muito em especial no período excecional do combate à pandemia da COVID19”, refere o comunicado.







O Governo diz ainda que "prosseguirá as reformas em curso tendo em vista fortalecer o SNS e a melhoria dos cuidados de saúde prestados aos portugueses”.







O setor da Saúde tem estado no centro das polémicas, mais recentemente devido aos constrangimentos nas urgências. Na área da obstetrícia e ginecologia, os serviços encerraram temporariamente em vários pontos do país e sucedem-se as dificuldades em assegurar escalas. Durante os seus mandatos, Marta Temido esteve no centro da gestão da pandemia, que começou em 2020.





Ainda não foi anunciado o nome do sucessor de Marta Temido no cargo.



Ministra desde 2018

Marta Temido iniciou funções como ministra da Saúde em outubro de 2018, sucedendo a Adalberto Campos Fernandes. Foi ministra durante os três últimos governos liderados por António Costa.

A ministra demissionária é doutorada em Saúde Internacional pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, mestre em Gestão e Economia da Saúde, pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e é licenciada em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.





Marta Temido também foi subdiretora do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa e presidente do conselho diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, assim como membro do conselho de administração de vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde.