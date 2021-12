Marta Temido. Portugal deve ultrapassar os recordes verificados até agora de infeções Covid

“Estamos a caminho de uma situação complexa e sobretudo com muita incerteza e desconhecimento associados”, alertou a ministra, referindo a “possibilidade de duplicação a cada dois ou três dias, segundo cenários diferentes”.



Marta Temido admite que a barreira dos 16.432 casos, atingida a 28 de janeiro deste ano, possa ser superada. “Podemos ultrapassar os recordes que já tivemos até agora porque (a elevada transmissibilidade) é uma característica desta variante”, afirmou Marta Temido, apelando à prevenção.



Referindo que “não há números sobre os internamentos causados por esta variante”, Marta Temido sublinha que, com a Ómicron, mesmo fazer estimativas dos números de casos de infeção “pode ser artificial”.



“No caso desta variante tudo acontece depressa”, sublinhou a ministra, uma vez que um caso em final de Novembro, rapidamente se transformou em 2 por cento, “ontem eram 46 por cento e deve chegar aos 50 por cento até ao Natal”.



Instada a comentar o fecho das discotecas, mas a autorização de uma festa privada com três mil pessoas, a ministra admitiu que ao longo desta pandemia o Governo teve de tomar decisões que podem soar contraditórias. Contudo, a dificuldade é encontrar o equilíbrio entre medidas que controlem a transmissão e consigam a adesão da população.



A ministra da Saúde anunciou que foram contratadas 400 camas com o setor privado para um possível aumento do número de internamentos. Em entrevista ao Telejornal, Marta Temido anunciou que o reforço da vacinação para população dos 59 aos 65 anos deverá começar nos primeiros dias de janeiro. Quem tomou a vacina Janssen, aqueles com mais de 50 anos têm Casa Aberta esta sexta-feira.



(Em atualização)