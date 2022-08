Marta Temido vai manter-se em funções até ser escolhido o sucessor

O diploma deverá ser aprovado no Conselho de Ministros marcado para dia 15 de setembro. Mas a apresentação poderá ser antecipada.Os secretários de Estado António Lacerda Sales e Maria de Fátima Fonseca também saem do Ministério da Saúde.

António Costa diz que a sucessão de Marta Temido não está para breve.





De qualquer forma, António Costa vai deixando o aviso de que não haverá mudanças de fundo nas políticas, já que essas são do Governo e não dependentes do titular da pasta.





O primeiro-ministro diz que se a oposição quer novas políticas para a saúde tem que fazer cair o Governo.



Marta Temido apresentou esta terça-feira de madrugada a demissão por entender que "deixou de ter condições" para exercer o cargo, que foi aceite pelo primeiro-ministro.



Numa nota publicada no site oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha assumido que aguarda o pedido de exoneração da ministra da Saúde, Marta Temido, e a proposta de nomeação do seu substituto.



"O Presidente da República foi informado pelo Primeiro-Ministro, (...) da intenção da Ministra da Saúde, Marta Temido, de cessar as suas funções, posição essa que aceitava", lê-se num texto colocado na página da Presidência na internet com o título "Nota sobre a intenção da Ministra da Saúde de cessar as suas funções".