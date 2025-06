Martim Mayer acusa Benfica de se ter "aburguesado"

Uma das ideias que pretende mudar é ter um diretor-geral para o futebol. Questionado sobre Bruno Lage, Martim Mayer mostra mais reservas.





Na CMTV, onde anunciou a candidatura, Martim Mayer afirmou que o Benfica se "aburguesou".





"Acho que claramente o clube se aburguesou e isso tem de mudar. A identidade do Benfica começa pela direção ser emissária dos sócios e, portanto, os sócios identificarem-se com essa direção. Isso não está a ser materializado e proponho materializar porque sei como fazê-lo".





O empresário vai apresentar um projeto aos sócios do Benfica assente em três áreas e que a mudança é necessária no clube da Luz.As eleições no Benfica estão agendadas para outubro. Para além de Martim Mayer, João Diogo Manteigas, João Noronha Lopes e Cristóvão Carvalho também anunciaram que vão candidatar-se à presidência do Benfica.