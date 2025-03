Martinho. Registadas mais de 24 ocorrências junto à orla costeira

Em comunicado, a AMN faz um balanço das ocorrências registadas durante a madrugada de hoje, alerta para um "agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima a norte de Portugal nas próximas horas" e reforça o apelo à adoção de medidas de segurança.

Na nota, a AMN começa por dar conta que, na jurisdição da capitania do Porto da Nazaré, no distrito de Leiria, as autoridades registaram um encalhe e um afundamento na localidade de São Martinho do Porto.

No concelho de Cascais, no distrito de Lisboa, dois veleiros encalharam, uma embarcação de pesca local naufragou e cinco embarcações auxiliares ficaram "semisubmersas".

Em Lisboa, o mau tempo que se fez sentir fez soltar uma barcaça no cais da Matinha, que embateu contra o Terminal de Cruzeiros e derramou combustível.

Em Setúbal, as autoridades registaram "vários danos de pequenas dimensões em diversas embarcações, sendo que cinco delas afundaram, segundo a AMN.

A sul de Portugal, na jurisdição da capitania de Portimão, a AMN registou que dois veleiros ficaram à deriva e duas embarcações encalharam numa praia portuária não balnear.

Ainda no distrito de Faro, as autoridades indicam que houve quatro veleiros que ficaram à deriva no Rio Guadiana, na zona de Vila Real de Santo António, devido a descargas de barragens.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou hoje um total de 5.800 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maior parte na área da Grande Lisboa (35%), seguindo-se Setúbal, Porto e Coimbra, sobretudo queda de árvores e de objetos e algumas inundações, o que provocou 15 pessoas desalojadas e 13 deslocadas.