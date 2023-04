Máscaras deixam de ser obrigatórias em hospitais e lares de idosos

Manuel Pizarro sublinhou que haverá sempre ocasiões e locais em que o uso de máscaras será recomendado considerando que a obrigatoriedade da máscara poderá regressar "sempre que se justifique", mas acrescentou que "a boa notícia é, voltamos à normalidade".



A medida será implementada a partir da publicação do diploma em Diário da República.



A decisão foi anunciada pela ministra ministra da Presidência esta manhã, no reunião do Conselho de Ministros.



Mariana Vieira da Silva sublinhou que. além dos estabelecimentos de saúde e de apoio a pessoas idosas, com deficiência ou populações vulneráveis, a máscara deixará de ser obrigatória nas unidades da rede nacional de cuidados continuados.



A Covid-19 provocou em Portugal mais de 26.000 mortes, resultantes de mais de 5,5 milhões de casos de infeção.