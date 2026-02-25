Mata de Leiria. O que não ardeu em 2017 tombou em 2026

A zona de pinhal e mata de Leiria, mandada erguer nos séculos XIII e XIV, voltou a ser alvo da fúria da natureza. Depois dos incêndios 2017, que devastaram grande parte da flora local, as várias tempestades que assolaram a região derrubaram muitas das árvores que resistiram ao inferno.

Foto: Pedro Nunes - Reuters

O Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta estima que 350 mil pinheiros da mata nacional tenham sido destruídos ou arrancados pela raiz durante a depressão Kristin.

É um cenário de devastação para Paulo Farinha Luís, director do ICNF, que teme agora que a vegetação sobrevivente seja afetada por pragas.

Contudo, este cenário não é o único, pois os incêndios podem voltar e com muita carga de combustível agora derrubada nos solos.
