Maternidade das Caldas da Rainha reabre na segunda-feira após requalificação

As obras que visaram a remodelação do internamento de Obstetrícia e do bloco de partos "encontram-se concluídas, estando prevista a reabertura do Serviço para 13 de novembro, data em que irá retomar o normal funcionamento", informou o Centro Hospitalar do Oeste (CHO) em comunicado.

A intervenção implicou a realização de quatro empreitadas, duas referentes à remodelação do bloco de partos e do internamento de obstetrícia e duas que incidiram na reparação da rede de esgotos e reparação da rede de águas.

Segundo o CHO, as obras de melhoramento do bloco de partos permitiram criar quatro salas de parto, três instalações sanitárias para utentes e uma para profissionais, uma sala de trabalho/posto de vigilância, uma zona de sujos, assim como a instalação do sistema de climatização.

A remodelação do internamento de obstetrícia "visou dotar a globalidade das salas existentes do internamento de melhores condições de conforto e segurança", com intervenções ao nível do pavimento, paredes, iluminação, portas interiores, caixilharia, calhas hospitalares e mobiliário.

Entre os investimentos mais relevantes em termos de equipamentos, o CHO destacou a aquisição de ecógrafo para obstetrícia, ventiladores neonatais de transporte, Cardiotocografia (CTG), Doppler fetal, camas de parto, berços e monitores multiparamétricos para grávidas e neonatais, reforçando a vigilância do bem-estar maternofetal.

A obra teve um custo global de 1.347.487,39 euros, dos quais 401.255,60 euros foram financiados no âmbito do programa de Incentivo Financeiro à Qualificação dos Blocos de Partos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 725.000,00 euros foram financiados pela Câmara Municipal das Caldas da Rainha e 221.231,79 euros suportados pelo CHO.

A intervenção obrigou à suspensão da atividade assistencial do Serviço de Obstetrícia (internamento, bloco de partos e urgência obstétrica e ginecológica) desde 01 de junho, tendo a assistência sido assegurada no Centro Hospitalar de Leiria (CHL).

No comunicado, o Conselho de Administração (CA) do CHO agradece aos utentes e aos profissionais "toda a compreensão demonstrada durante esta fase de obras", bem como às equipas e CA do Centro Hospitalar de Leiria "pelo contributo inestimável na resposta às utentes do CHO e pela viabilização da realização da requalificação".

O agradecimento foi extensivo ainda às equipas do CHO que durante os últimos cinco meses integraram as escalas da Urgência de Ginecologia-Obstetrícia do CHL, deslocando-se do seu habitual local de trabalho.

O CHO integra os hospitais das Caldas da Rainha, Peniche (no distrito de Leiria) e Torres Vedras (no distrito de Lisboa), tendo uma área de influência constituída pelas populações destes três concelhos e pelas de Óbidos, Bombarral, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça (freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto) e de Mafra (com exceção das freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estêvão das Galés e Venda do Pinheiro).

Serve uma população de 298.390 habitantes.