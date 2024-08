Foto: Inês Moreira Santos - RTP

As maternidades de Coimbra estão afinal a receber grávidas de várias zonas do país. De Santarém ao Algarve. Treze chegaram de Leiria e os bebés já nasceram.

O plano de contingência foi ativado com redução de férias de pessoal, mais contratações e camas. O que fez com que o número de partos já ultrapasse os três mil desde o início do ano. Número que é habitualmente atingido em dezembro.