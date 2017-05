Matosinhos aguarda "luz verde" da tutela para arrancar com acesso da A28 ao hospital

Lusa 29 Mai, 2017, 19:18 | País

Esta obra é de "extrema importância e urgência", referiu José Pedro Rodrigues, sublinhando ser uma reivindicação de anos porque, diariamente, as ambulâncias em emergência têm dificuldades para chegarem à unidade de saúde, devido ao frequente congestionamento de trânsito na rotunda AEP.

A minuta do Acordo de Gestão a celebrar entre a Infraestruturas de Portugal (IP) e o município de Matosinhos relativamente ao acesso do IC/A28 ao serviço de urgência do Hospital Pedro Hispano será votada na terça-feira, na reunião pública do executivo municipal.

A saturação "quase" permanente da rotunda AEP causa um "enorme" constrangimento dos veículos de emergência, colocando "constantemente" em risco a vida dos pacientes transportados, referiu o vereador da CDU, acrescentando que com esta obra se pode estar a "salvar vidas".

Recordando que este é um problema antigo com o qual o concelho se depara, José Pedro Rodrigues salientou que a autarquia apresentou um projeto de execução à IP que o aprovou após verificar que a solução é adequada, visa a garantia das condições de sustentabilidade ambiental, a fluidez de trânsito e segurança de circulação, faltando apenas a "luz verde" da tutela para dar início à obra.

A empreitada terá um investimento de 120 mil euros assumido pelo município de Matosinhos, no distrito do Porto, ficando o IP de ressarci-lo "no âmbito da despesa ou investimentos no território municipal", salienta a proposta a que a Lusa teve acesso.

A solução apresentada prevê a construção de um corredor na A28, no sentido norte-sul, para fazer a ligação à zona da urgência do hospital, com acesso exclusivo a ambulâncias em serviço de emergência, havendo um controlo de vigilância centralizado que garante que o acesso é feito exclusivamente pelos veículos a que está destinado.

Por aquele troço da A28 circulam, em média, cerca de 50 ambulâncias em marcha de emergência médica por dia, correspondendo a quase 1.500 por mês, disse José Pedro Rodrigues.

O vereador dos Transportes e da Mobilidade relembrou que o troço do IC1/A28 em questão foi alvo, ao longo de mais de uma década, de sucessivos projetos de alargamento e de reperfilamento, tendo em 2009 sido elaborado pela Estradas de Portugal (EP) um projeto de alargamento da plataforma viária que nunca chegou a ser concretizado.

"Mantendo-se o problema por resolver, desde então o município encetou um conjunto de reuniões de negociação e de articulação (...), tendo sido consensualizada uma solução que permitiu encarar e resolver definitivamente o problema para uma ligação de ambulatório de emergência", lê-se na proposta.