Matosinhos e Sesimbra. Três mortes por afogamento em Portugal

Em Matosinhos, o jovem de 17 anos entrou no mar com um grupo de amigos. O alerta foi dado ao início da tarde e seis rapazes foram resgatados, mas o jovem de 17 anos só seria encontrado horas depois e acabou por morrer.De acordo com o comandante adjunto da capitania do Douro, Silva Santos, os jovens terão sido surpreendidos por um agueiro, fenómeno natural que é responsável por boa parte das mortes por afogamento.“Foram de imediato ativados para o local elementos do Posto da Polícia Marítima de Sesimbra, da Estação Salva-vidas de Sesimbra, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra”, lê-se no comunicado.

Na chegada ao local, não foi possível efetuar o resgate, pelo que foi ativada uma aeronave da Força Aérea. “As vítimas foram retiradas da água, tendo o óbito sido posteriormente declarado pelo médico do INEM”, acrescenta o comunicado.







Em época de férias escolares e numa altura em que as praias estão sem vigilância, as autoridades pedem cuidados especiais a quem vai a banhos nos próximos dias.