Mau tempo. A25 reabriu ao trânsito na zona de Albergaria

Na sua página oficial na rede social Facebook, o Comando de Aveiro da GNR refere que a A25 foi totalmente reaberta no sentido Viseu - Aveiro e reaberta parcialmente no sentido Aveiro - Viseu, com a circulação a fazer-se de modo moderado pela faixa da esquerda.

Na mesma zona, a Estrada Nacional EN 109, entre Angeja e Cacia, também foi reaberta no sentido Cacia - Estarreja, mas a GNR adverte que a circulação deve ser feita de forma "muito moderada".

A subida das águas do rio Vouga levou esta tarde ao corte nos dois sentidos da A25, entre o nó do Estádio e o nó de Angeja, sendo a alternativa ao trânsito a A1.

Segundo a mesma fonte a EN16, que liga Aveiro a Vilar Formoso, continua cortada na zona do Carvoeiro, em Albergaria-a-Velha, assim como a EN 16.2, entre Loure e Frossos, e a EN230, entre Aveiro e Águeda.

A GNR informa ainda que a circulação de comboios na linha do Norte encontra-se cortada nos dois sentidos em Sangalhos, no concelho de Anadia, devido a queda de árvores sobre a linha.